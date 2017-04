Seit einigen Tagen gibt es auf der IN FLAMES Facebook-Seite einige kryptische Bild-Postings, mit denen die Schweden ihr neues Album Battles ankündigen, welches am 11. November via Nuclear Blast erscheinen wird. Als kleinen Vorgeschmack findet Ihr nachfolgend das Albumcover und die neue Single "The End", die mit ihrem Klargesang und dem markanten Riffing stark an die Soundtrack To Your Escape Ära erinnert. Aber seht/hört selbst: