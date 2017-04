MESHUGGAH - Neues Lyric-Video "Born In Dissonance"

Meshuggahs neues Album "The Violent Sleep Of Reason" erscheint am 7. Oktober via Nuclear Blast. Nun geben die schwedischen Technical-Death-Metaller eine erste Kostprobe der neuen Platte in Form eine Videos zu "Born In Dissonance".



Der Song "knüpft an die biblische Apokalypse an, die Idee, dass eine Gottheit zurückkehrt, alles auflöst und die Gerechten mit in den Himmel nimmt", so Schlagzeuger und Texter Tomas Haake gegenüber dem US-amerikanischen Rolling Stone. "Es geht um ein Monster, das hinter uns her ist, oder vielleicht einen Asteroiden, der auf die Erde zurast. Es war mir immer ein großes Rätsel, wie einige Menschen, selbst fromme Menschen, die Apokalypse fürchten, während andere sie begrüßen. Das habe ich nie verstanden."



Hier der Clip:



Der Song "knüpft an die biblische Apokalypse an, die Idee, dass eine Gottheit zurückkehrt, alles auflöst und die Gerechten mit in den Himmel nimmt", so Schlagzeuger und Texter Tomas Haake gegenüber dem US-amerikanischen Rolling Stone. "Es geht um ein Monster, das hinter uns her ist, oder vielleicht einen Asteroiden, der auf die Erde zurast. Es war mir immer ein großes Rätsel, wie einige Menschen, selbst fromme Menschen, die Apokalypse fürchten, während andere sie begrüßen. Das habe ich nie verstanden."Hier der Clip: