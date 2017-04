Das siebte Taking Back Sunday Album "Tidal Wave" wird am 16. September erscheinen. Vorab rückt die Band mit einem neuen Song und Video heraus: "You Can't Look Back" macht Bock auf die Scheibe, die anschließende Tour führt durch die USA, nach Australien und Neuseeland. Dates für Europa wurden bisher noch nicht angekündigt. Hier der Clip: