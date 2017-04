Neue Bands im Lineup vom FULL METAL MOUNTAIN

Auch wenn sich der Sommer aktuell noch von seiner Schokoladenseite zeigt, verrät ein Blick in den Kalender die Wahrheit: Der Sommer und damit die Festivalzeit neigt sich dem Ende zu. Doch die Freiluft- und Metalmusikfanatiker müssen die Kutte nicht bis nächsten Sommer im Schrank lassen! Der Winterurlaub wird nämlich schwer-metallisch. Mit feinster Metalmucke auf dem Ohr die schneebedeckten Pisten runterdüsen: Full Metal Mountain empfängt Ende März 2017 ski-und snowboardfahrende Metalheads. Nun gibt es Zuwachs für die Winter-Holidays on Metal: Fünf Bands sind neu mit dabei.



Die längste Anreise haben wohl: die fünf Jungs aus Byron Bay kehren dem australischen Sommer den Rücken und kümmern sich in den schneebedeckten Alpen mit ihrem Metalcore um die richtige Après-Ski-Beschallung. Etwas kürzer ist die Anfahrt für die neu im Line-Up bestätigten. Die Briten haben neben einem neuen Sänger auch ein neues Album im Gepäck und könnten, wenn sie wollen, eine Fahrgemeinschaft mit den ebenfalls aus England stammenden und neu im Billing bestätigtenzum Full Metal Mountain gründen. Ihr extrem schnell gespielter melodischer Power Metal sorgt regelmäßig für gezerrte Nackenmuskulatur und ihre Live-Auftritte sind immer wieder für Überraschungen gut. So spielte Gitarrist Hermann Li auf der Full Metal Cruise 2015 sein Solo im Schiffspool – mit Kopf unter Wasser. Ein derartiger Auftritt fehlt den Hardrockern vonzwar im Repertoire, dafür schaut die Band auf eine erfolgreiche, über 25-jährige Musikkarriere zurück, die sie 2017 auch auf die Full Metal Mountain-Bühne führt. Zu guter Letzt bestätigten die Veranstalter noch ein Wiedersehen mit: Die Lokalmatadoren haben schon 2016 die Mountain Stage erobert und für ordentlich Dampf in den Skihosen gesorgt.Full Metal Mountain ist die einzigartige Kombination aus Winterurlaub mit Festivalfeeling. Fünf Bühnen im gesamten Skigebiet bieten die optimale Metal-Beschallung an der Piste.