Schon seit Monaten gibt es immer wieder Gerüchte um Dave Lombardo (Ex-SLAYER) als neuen MISFITS-Drummer, nun sind diese Gerüchte offiziell bestätigt worden.





Dave Lombardo äußerte sich dazu wie folgt: "The Misfits created the horror punk attitude and had a massive influence on modern rock, punk and metal. It was an easy decision for me to join them for these monumental shows. I was honored to be asked, and am very excited to be playing with the band."