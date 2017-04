SABATON gibt Opener für die europäische "The Last Stand Tour" 2017 bekannt

SABATON gibt den Opener der Last Tour 2017 für Europa bekannt: Es ist die schwedische Band TWILIGHT FORCE, die ebenfalls aus Falun stammt und am 26.8.2016 ihr zweites Album "Heroes Of Mighty Magic" über Nuclear Blast veröffentlicht hat. Very Special Guest der Tour ist niemand anderes als die Heavy Metal Legende ACCEPT.





Hier die deutschen Tourdaten der "The Last Tour":



06.01.2017 DE – Hamburg, Sporthalle

07.01.2017 DE – Oberhausen, König Pilsener Arena

28.01.2017 DE – Ludwigsburg, MHP Arena

31.01.2017 DE – Frankfurt, Jahrhunderthalle

01.02.2017 DE – Saarbrücken, Saarlandhalle

04.02.2017 DE – Bamberg, Brose Arena

05.02.2017 DE – Munich, Zenith

