OCEANS OF SLUMBER - Video zu "Sunlight" und Tourdates

Houstons OCEANS OF SLUMBER haben ein neues Video zum Song "Sunlight" veröffentlicht, der vom Anfang des Jahres veröffentlichten Debüt “Winter” (Century Media) stammt. Der Clip wurde im Studio gefilmt, während die Band den Song live spielt:

Ihr könnt die Band ab September auf "Spinning Wheel Ritual" Tour mit ENSLAVED sehen. Hier die Dates:29.09.2016 Aarau (Switzerland) - KiFF (with Enslaved)30.09.2016 Stuttgart (Germany) - Club Cann (with Enslaved)01.10.2016 Cologne (Germany) - Euroblast Festival (with Intronaut, Port Noir and more)02.10.2016 Cologne (Germany) - Euroblast Festival (with Intronaut, Port Noir and more)03.10.2016 London (UK) - The Dome (with Ne Obliviscaris)04.10.2016 Oxford (UK) - O2 Academy 2 (with Ne Obliviscaris)05.10.2016 Liverpool (UK) - Arts Club (with Ne Obliviscaris)06.10.2016 Glasgow (UK) - O2 ABC2 (with Ne Obliviscaris)07.10.2016 Manchester (UK) - Rebellion (with Ne Obliviscaris)09.10.2016 Dublin (Ireland) - On The Rox (with Ne Obliviscaris)15.10.2016 Berlin (Germany) - Bi Nuu (with Enslaved)16.10.2016 Warsaw (Poland) - Progresja (with Enslaved)17.10.2016 Wroclaw (Poland) - Firlej (with Enslaved)18.10.2016 Prague (Czech Republic) - Nova Chelmnice (with Enslaved)19.10.2016 Munich (Germany) - Backstage (with Enslaved)20.10.2016 Vienna (Austria) - Szene (with Enslaved)22.10.2016 Brasov (Romania) - Club Rockstadt (with Enslaved)24.10.2016 Ljubljana (Slovenia) - Kino Siska (with Enslaved)26.10.2016 Ravenna (Italy) - Bronson (with Enslaved)27.10.2016 Rome (Italy) - Traffic (with Enslaved)28.10.2016 Brescia (Italy) - Circolo Colony (with Enslaved)29.10.2016 Pennes Mirabeau (France) - Jas'rod (with Enslaved)02.11.2016 Toulouse (France) - Metronum (with Enslaved)03.11.2016 Rennes (France) - Antipode (with Enslaved)04.11.2016 Paris (France) - Divan du Monde (with Enslaved)05.11.2016 Leeds (UK) - Damnation Festival09.11.2016 Hannover (Germany) - Musikzentrum (with Enslaved)10.11.2016 Dresden (Germany) - Beatpol (with Enslaved)Cammie Gilbert – VocalsSean Gary – GuitarKeegan Kelly – BassUaeb Yelsaeb - SynthesizersDobber Beverly – Drums