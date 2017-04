Langsam, aber sicher nähert sich das VÖ-Datum des kommenden OPETH-Albums "Sorceress": Am 30. September wird das 12. Studioalbum der Schweden erscheinen. In dem sechsten Studio Report-Clip spricht Gitarrist Fredrik Akesson über die Gitarrenaufnahmen, die verwendeten Effekte und Amps für dieses Release, das in den legendären Rockfield Studios aufgenommen wurde.