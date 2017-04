CROWBAR: Neues Album "The Serpent Only Lies" kommt - Gründungsmitglied Todd Strange auf Tour dabei

Die Sludge-Doom-Wegbereiter CROWBAR haben Infos zu ihrem neuen Album. "The Serpent Only Lies", Longplayer Nummer Elf, kommt am 28. Oktober raus. Gründungsmitglied Todd "Sexy T" Strange ist auf der zugehörigen Tour mit dabei.



Kirk Windstein dazu: "We are so excited about our 11th studio record! The Serpent Only Lies is a powerful follow up of our last studio album ‘Symmetry in Black’ ." Der letzte Longplayer der Band schaffte es in Deutschland auf Platz 66 der offiziellen Deutschen Album Charts.Das Artwork des Albums stammt von Eliran Kantor, der auch bereits für Bands wie Testament, Hatebreed, Soulfly und diverse andere gearbeitet hat.Eine erste digitale Single zum Opener ‘Falling While Rising’ wird ab dem 1. September erhältlich sein. Kirk Windstein: “ ‘Falling While Rising’ is Crowbar at its finest... HEAVIER THAN EVER!!!"Nachdem die Band bis Ende Oktober diverse Shows in den USA gespielt hat, folgen Live Dates in Europa. Alle bis jetzt bestätigten Konzerte finden sich unten. Auf der Tour zu ‚The Serpent Only‘ Lies kommt es zur Rückkehr von Original-Crowbar-Bassist Todd „Sexy T” Strange, der die Band 1999 verlassen hatte, von nun aber Windstein, Schlagzeuger Tommy Buckley und Gitarrist Matt Brunson wieder zur Verfügung steht. „Todd hat damals mitgeholfen, die Band zum Laufen zu bringen, deshalb ist seine Rückkehr für mich und für die Fans gleichermaßen von enormer Bedeutung“, erklärt Windstein. „Es ist ein großartiges Gefühl, Seite an Seite mit ihm auf der Bühne zu stehen. Für die Band ist es wie eine frische Brise, die uns noch stärker macht.“CROWBAR live:06.11. D - Stuttgart – LKA Longhorn07.11. D - München – Backstage08.11. D - Frankfurt - Batschkapp09.11. D - Cologne – Essigfabrik10.11. D - Erfurt – HSD Erfurt11.11. D - Osnabrück – Hyde Park12.11. D - Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise13.11. D - Berlin – SO36