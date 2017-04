Letzten Freitag haben IN FLAMES ihre erste Doppelsingle ausdem neuen Studioalbum "Battles" veröffentlicht, das am 11. November in den Verkaufsregalen stehen wird. Nun spricht die Band im Video darüber, warum sie ihren Fans nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Songs vorstellen und warum ihre Wahl gerade auf 'The Truth' und 'The End' fiel.



Seht euch die zweite Webisode zum kommenden Album hier an:



