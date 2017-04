BLACK STAR RIDERS geben erste Tourdaten 2017 bekannt

BLACK STAR RIDERS begeben sich anlässlich der Veröffentlichung ihres neues Album "Heavy Fire", das Anfang 2017 erscheinen soll, auf umfangreiche UK-Tour.

Nach einjähriger Tourpause kehren BLACK STAR RIDERS (Ricky Warwick, Scott Gorham, Damon Johnson, Robert Crane & Jimmy DeGrasso) mit einer 16 Shows umfassenden UK- und Irland-Tour zurück. Bei den ersten fünf Terminen werden sie von den schottischen Rockern GUN und THE AMORETTES, bei den restlichen elf Konzerten von den Schweden BACKYARD BABIES sowie GUN unterstützt.Ricky Warwick kommentiert: „Es ist eine gefühlte Ewigkeit her, dass wir mit LEPPARD / WHITESNAKE getourt sind. Wir freuen uns also alle enorm darauf, wieder mit BSR unterwegs zu sein. Unsere dritte Platte wird am Vorabend der Tour erscheinen, sodass wir sowohl neues als auch altes Material der ersten beiden Alben spielen werden. Dass dann auch noch meine alten Freunde von BACKYARD BABIES, GUN und THE AMORETTES mit uns unterwegs sind, bildet das i-Tüpfelchen!“w/ GUN, THE AMORETTES02.03. UK Cardiff - Tramshed03.03. UK Wrexham - William Aston Hall04.03. IRL Dublin - Academy05.03. UK Belfast - Limelight07.03. UK Inverness - Ironworksw/ BACKYARD BABIES, GUN08.03. UK Glasgow - o2 ABC (Co-Headlineshow mit GUN)09.03. UK Glasgow - o2 ABC (Co-Headlineshow mit GUN)10.03. UK Newcastle - o2 Academy11.03. UK Leeds - o2 Academy12.03. UK Manchester - o2 Ritz14.03. UK Nottingham - Rock City15.03. UK Norwich - UEA16.03. UK Bristol - o2 Academy17.03. UK London - o2 Kentish Town Forum18.03. UK Birmingham - o2 Institute19.03. UK Bournemouth - o2 AcademyDie Band befindet sich derzeit noch im Studio in Nashville, um "Heavy Fire" - einmal mehr mit Produzent Nick Raskulinecz - den Feinschliff zu verpassen.Scott Gorham: „Es ist klasse, wieder mit Nick zu arbeiten. Nach der Leistung, die er auf »The Killer Instinct« abgeliefert hat, haben wir nicht gezögert, die Zusammenarbeit mit ihm fortzuführen. Diese Platte wird jeden umhauen!“