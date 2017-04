Musik-Geheimtipp von OZZY OSBOURNE

Ozzy Osbourne sprach kürzlich in den höchsten Tönen von einer jungen Hard Rock Band. Damit noch nicht genug, geht die Band nun auch mit BLACK SABBATH auf Tour – die Rede ist natürlich von Rival Sons.



In einem Interview mit dem Rolling Stone sagte Ozzy auf die Frage, welche jungen Bands er persönlich mag: "The band opening for Black Sabbath right now, Rival Sons. I saw them at an awards show and said, 'Sharon, you've got to get them on the tour. They remind me of the bands you'd see in the '70s that were on a mission. They're gonna be really big."

Wenn schon der Prince of Darkness höchstpersönlich diese Band empfiehlt, sollte man sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen: