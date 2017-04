DESERTED FEAR - Neues Album im Januar & Tourdates

Die Death Metaller Deserted Fear sind jüngst ins Eisensound Studio eingerückt, um ihr drittes Album einzuspielen. Der noch unbetitelte Nachfolger zum 2014 erschienenen "Kingdom Of Worms" soll am 27. Januar 2017 via Century Media veröffentlicht werden.



"11 Songs, 666% Death Metal und einer davon mit einem Gast-Feature, auf das wir stolzer nicht sein könnten", so die Band dazu. Einmal mehr wird Dan Swanö den Mix übernehmen, doch vorher stehen noch ein paar Tourdates mit Dark Funeral und Krisiun auf dem Zettel. Hier die Daten:



DESERTED FEAR live:

03.09.2016 Katzenbach (Germany) – Metallergrillen

17.09.2016 St.Pölten (Austria) - STP Metal Weekend

02.10.2016 Hirschaid (Germany) – Jahnhalle, Braincrusher in Hell Festival



Mit Dark Funeral & Krisiun

12.10.16 Aarhus (Denmark) - Voxhall

13.10.16 Nijmegen (The Netherlands) - Doornroosje

14.10.16 Leipzig (Germany) - Hellraiser

15.10.16 Essen (Germany) - Turock

16.10.16 Vosselaar (Belgium) - Biebob

17.10.16 London (UK) - Underworld

18.10.16 Paris (France) - Petit Bain

19.10.16 Vannes (France) - Echonova

20.10.16 Biarritz (France) - Atabel

21.10.16 Madrid (Spain) - Arena

22.10.16 Barcelona (Spain) - Salamandra 1

23.10.16 Marseille (France) - Le Moulin

24.10.16 Milano (Italy) - Magazzini Generali

25.10.16 Pratteln (Switzerland) - Z-7

26.10.16 Munich (Germany) - Backstage

27.10.16 Vienna (Austria) - Simmcity

29.10.16 Katowice (Poland) - Mega Club

30.10.16 Warsaw (Poland) - Progresja Music Zone

31.10.16 Berlin (Germany) - Musik & Frieden

01.11.16 Bremen (Germany) - Tivoli

02.11.16 Ludwigsburg (Germany) - Rockfabrik

03.11.16 Leiden (The Netherlands) - Gebroeders de Nobel

04.11.16 Oignies (France) - Metaphones

05.11.16 Selestat (France) - Rock your Brain Fest

06.11.16 Lyon (France) - Ninkasi Kao



DESERTED FEAR sind:

Manuel Glatter – guitar, vocals

Fabian Hildebrandt – guitar, bass

Simon Mengs – drums "11 Songs, 666% Death Metal und einer davon mit einem Gast-Feature, auf das wir stolzer nicht sein könnten", so die Band dazu. Einmal mehr wird Dan Swanö den Mix übernehmen, doch vorher stehen noch ein paar Tourdates mit Dark Funeral und Krisiun auf dem Zettel. Hier die Daten:03.09.2016 Katzenbach (Germany) – Metallergrillen17.09.2016 St.Pölten (Austria) - STP Metal Weekend02.10.2016 Hirschaid (Germany) – Jahnhalle, Braincrusher in Hell Festival12.10.16 Aarhus (Denmark) - Voxhall13.10.16 Nijmegen (The Netherlands) - Doornroosje14.10.16 Leipzig (Germany) - Hellraiser15.10.16 Essen (Germany) - Turock16.10.16 Vosselaar (Belgium) - Biebob17.10.16 London (UK) - Underworld18.10.16 Paris (France) - Petit Bain19.10.16 Vannes (France) - Echonova20.10.16 Biarritz (France) - Atabel21.10.16 Madrid (Spain) - Arena22.10.16 Barcelona (Spain) - Salamandra 123.10.16 Marseille (France) - Le Moulin24.10.16 Milano (Italy) - Magazzini Generali25.10.16 Pratteln (Switzerland) - Z-726.10.16 Munich (Germany) - Backstage27.10.16 Vienna (Austria) - Simmcity29.10.16 Katowice (Poland) - Mega Club30.10.16 Warsaw (Poland) - Progresja Music Zone31.10.16 Berlin (Germany) - Musik & Frieden01.11.16 Bremen (Germany) - Tivoli02.11.16 Ludwigsburg (Germany) - Rockfabrik03.11.16 Leiden (The Netherlands) - Gebroeders de Nobel04.11.16 Oignies (France) - Metaphones05.11.16 Selestat (France) - Rock your Brain Fest06.11.16 Lyon (France) - Ninkasi KaoDESERTED FEAR sind:Manuel Glatter – guitar, vocalsFabian Hildebrandt – guitar, bassSimon Mengs – drums