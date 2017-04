ALTER BRIDGE: Video zu "Show Me A Leader" & Tourdaten 2016

Mit "Show Me A Leader" haben ALTER BRIDGE einen ersten Vorgeschmack aus ihrem neuen Album "The Last Hero" veröffentlicht, zu der ihr euch hier ein animiertes Video ansehen könnt:

Das Video basiert auf einem Konzept von ALTER BRIDGE und Director Zev Deans, mit dem die Lyrics der Single zum Leben erweckt werden sollen.Das fünfte ALTER BRIDGE-Studioalbum "The Last Hero" und erscheint am 07.10.2016 bei Napalm Records. Das Album ist hier (smarturl.it/TheLastHero_Store) als limitiertes Vinyl und limitierte CD bereits vorbestellbar; digital erhaltet ihr es bei den üblichen Verdächtigen (iTunes, Amazon Google Play).Spezielle Albumbundles erhaltet ihr auf www.Alterbridge.com/store.ALTER BRIDGE gehen außerdem zusammen mit VOLBEAT (Achtung: nur UK!), GOJIRA und LIKE A STORM Ende 2016 auf eine aisgedehnte Europatournee:Zusammen mit LIKE A STORM04.11.16 ES - BILBAO / Santana 2705.11.16 ES - BARCELONA / Razzmatazz08.11.16 FR - PARIS / Zenith09.11.16 BE - BRUSSELS / AB10.11.16 NL - AMSTERDAM / HMH13.11.16 DE - BERLIN / Columbiahalle14.11.16 AT - VIENNA / Gasometer16.11.16 PL - KATOWICE / Spodek18.11.16 SE - STOCKHOLM / Annexet20.11.16 NO - OSLO / Sentrum Scene21.11.16 DK - COPENHAGEN / Vega Main HallZusammen mit VOLBEAT, GOJIRA & LIKE A STORM23.11.16 UK - MANCHESTER / Arena24.11.16 UK - LONDON / O2 Arena26.11.16 UK - NOTTINGHAM / Motorpoint Aren27.11.16 UK - BIRMINGHAM / Genting Arena28.11.16 UK - CARDIFF / Motorpoint Arena01.12.16 UK - GLASGOW / Hydro02.12.16 UK - LEEDS / First Direct ArenaZusammen mit GOJIRA & LIKE A STORM04.12.16 DE - FRANKFURT / Jahrhunderthalle05.12.16 DE - COLOGNE / Palladium06.12.16 DE - HAMBURG / Mehr! Theater09.12.16 IT - BOLOGNA / Unipol Arena10.12.16 DE - MUNICH / Zenith11.12.16 CH - BASEL / Jakobshalle