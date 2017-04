Cover & Tracklist des PELANDER-Debüts

Magnus Pelander, bekannt als Beandleader von WITCHCRAFT, hat noch eine Nebenspielwiese: Mit PELANDER veöffentlicht er das Debütalbum seines Soloprojekts am 21.10.2016 via Nuclear Blast und gibt sowohl das Cover als auch die Tracklist bekannt.



Tracklist:1. Umbrella2. Family Song3. The Irony Of Man4. True Colour5. Precious Swan6. Time7. Rebecka (BONUS TRACK)Das rein akustische "Time" enthält sieben Songs und hat eine Spielzeit von knapp 44 Minuten. Als erstes Solo-Lebenszeichen erschien bereits 2010 die EP "A Sinner's Child". Pelander ist stolz auf sein erstes Soloalbum: "Endlich ist mein erstes Soloalbum fertig und kann schon bald veröffentlicht werden. Ich kann kaum glauben, dass das wahr wird."Wer mag, kann das PELANDER-Debüt bereits jetzt in verschiedenen Formaten (CD-Digi, Vinyl schwarz, Vinyl clear) vorbestellen. http://nblast.de/PelanderTimeNB Nuclear Blast A&R Repräsentant Markus Jakob kommentiert: "Wir sind begeistert, mit einem so talentierten Künstler wie Magnus nicht nur an seiner Hauptband sondern auch seiner Solokarriere arbeiten zu dürfen. Sowohl WITCHCRAFT als auch PELANDER standen schon immer für Facettenreichtum, künstlerische Freiheit und Entwicklung, was wir nur zu gerne unterstützen. Bereitet Euch auf einen weiteren tiefen und intensiven Einblick in die Seele und Vision eines Genies vor!"