Neue Daten und Acts für die IMPERICON FESTIVALS 2017

Nachdem die Festivals in Leipzig jedes Jahr ausverkauft waren, findet das Spektakel 2017 nicht mehr auf der AGRA statt, sondern mit gleich zwei Bühnen auf dem neuen Messegelände. Mit am Start in Leipzig sind definitiv ASKING ALEXANDRIA und PARKWAY DRIVE, die beide geholfen haben, die IMPERICON Festivals aufzubauen und zu etablieren. Infos zu Tickets findet ihr hier und die Termine sind folgende:14. April 2017: Wien, Arena15. April 2017: Leipzig, Neue Messe - Halle 117. April 2017: Manchester, Academy21. April 2017: Zürich, X-Tra22. April 2017: Oberhausen, Turbinenhalle30. April 2017: München, ZenithNachdem die Festivals in Leipzig jedes Jahr ausverkauft waren, findet das Spektakel 2017 nicht mehr auf der AGRA statt, sondern mit gleich zwei Bühnen auf dem neuen Messegelände. Mit am Start in Leipzig sind definitiv ASKING ALEXANDRIA und PARKWAY DRIVE, die beide geholfen haben, die IMPERICON Festivals aufzubauen und zu etablieren.