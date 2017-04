Euroblast-Festival XII: Line-Up-Änderungen und Warm Up-Party

In wenigen Wochen ist es soweit, dann öffnen sich vom 30.9.-2.10.2016 die Pforten zum Euroblast-Festival XII in der Kölner Essigfabrik. Nun gibt es kurz vor dem Startschuss noch ein paar Line Up-Änderungen.

SCALE THE SUMMIT und JOHN BROWNE'S FLUX CONDUCT können leider nicht teilnehmen, eingesprungen sind dafür MODERN DAY BABYLON und NO CONSEQUENCE.

Außerdem gibt es am 29.9. eine Warm Up-Show im Kölner Underground. Mit dabei sind THE DALI THUNDERING CONCEPT, FALL OF MINERVA, MONOPHONIST und RESHAPER.



Weiter Infos und Tickets gibt es hier: www.euroblast.net