SICK OF IT ALL veröffentlichen “When The Smoke Clears” zum 30-jährigen

Zu 30 Jahren Sick Of It All gibt's “When The Smoke Clears”

Am 4. November stellen SICK OF IT ALL die Scheibe “When The Smoke Clears” in die (digitalen) Läden, um ihr 30-jähriges Jubiläum zu feiern. Die New-York-Hardcore-Legende hat dafür fünf brandneue Tracks eingespielt und einige rare Photos aus dem Bandarchiv gezogen.