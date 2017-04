HEAVEN SHALL BURN - “Bring The War Home” Video online

HEAVEN SHALL BURN haben ein Lyric-Video zum Song “Bring The War Home” online gepackt. Der Track stammt vom kommenden Album “Wanderer” das am 16.September veröffentlicht wird. Die zugehörige Tour ist bis auf einige Tickets in Aarau (CH) bereits ausverkauft, unten noch mal die Dates. Hier der Clip:

»Wanderer Club Tour«15.09.16 (DE) Jena - F-Haus - sold out! **16.09.16 (DE) Berlin - Kesselhaus der Kulturbrennerei (Metal Hammer Awards 2016) - sold out!17.09.16 (DE) Chemnitz - AJZ - sold out! **18.09.16 (DE) Essen - Zeche Carl - sold out! *19.09.16 (DE) Cologne - Gebäude 9 - sold out! *20.09.16 (DE) Frankfurt - Zoom - sold out!*21.09.16 (DE) Hamburg - Knust - sold out! *22.09.16 (DE) Munich - Ampere - sold out! *23.09.16 (AT) Vienna - Szene - sold out! *24.09.16 (CH) Aarau - Kiff25.09.16 (DE) Freiburg - Crash - sold out! ** w/ Deathrite** w/ Décembre Noir