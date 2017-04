TESTAMENT veröffentlichen 'Brotherhood Of The Snake'-Lyric-Video

TESTAMENT haben nun zu ihrem neuen Titelsong "Brotherhood Of The Snake" den Lyric-Clip veröffentlicht. Das zwölfte Studioalbum der Band erscheint am 28. Oktober via Nuclear Blast. Eine Tour um das album zu promoten fehlt dabei natürlich auch nicht.







TESTAMENT, AMON AMARTH & GRAND MAGUS live:



28.10.16 Oberhausen - Turbinenhalle

29.10.16 Hamburg - Sporthalle

15.11.16 CH-Lausanne - Metropole

16.11.16 CH-Zürich - Komplex 457

17.11.16 Offenbach - Stadthalle

18.11.16 Ludwigsburg - MHP Arena

19.11.16 München - Zenith

22.11.16 AT-Wien - Gasometer

23.11.16 Leipzig - Haus Auensee

26.11.16 Geiselwind - Event Hall

27.11.16 Berlin - Columbiahalle