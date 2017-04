IN FLAMES geben im dritten Video-Trailer zu ihrer DVD "Sounds From The Heart Of Gothenburg" Einzelheiten über die Setlist der mitgefilmten Show in ihrer Heimatstadt. Außerdem wird auch ein wenig über die Auswahlkriterien gesprochen.





"Sounds From The Heart Of Gothenburg" erscheint am 23. September via Nuclear Blast. Bereits am 11. November folgt mit dem Studioalbum "Battles" das nächste Album.