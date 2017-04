SONIC SYNDICATE starten ein neues Kapitel mit "Confessions"

SONIC SYNDICATE werden am 14. Oktober ihr neues Album "Confessions" veröffentlichen und präsentieren die erste Single "Start a War".



Mit "Confessions" soll erneut ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. So soll das Album durch Ehrlichkeit und Verletzlichkeit in den Songs und Lyrics geprägt sein.Single "Start A War"Tracklist:01. Confessions02. It's a Shame03. Start a war04. Falling05. I like it rough06. Still Believe07. Crystalize08. Burn to Live09. Life is Not a Map10. Russian Roulette11. Closure12. Halfway down The Road