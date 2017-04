MASTODON starten Aufnahmen zum neuen Album im Herbst

Die Jungs von MASTODON haben bereits einige Ideen für ihr siebtes Album und wollen im Herbst 2016 mit den Aufnahmen beginnen. "Ich habe elf Songs in meinem Studio zusammengebaut, in meiner Freizeit. Und das sind nur die, an denen ich gearbeitet habe", so Gitarrist Bill Kelliher in einem Interview mit MikeJames RockShow. "Sobald wir von dieser Tour zurück sind, werden wir die Köpfe zusammenstecken und uns gegenseitig unsere Ideen zeigen, sodass wir alle zusammen eine Mastodon-Platte daraus machen können."



Mehr Infos gibt's im Video-Interview:



Mehr Infos gibt's im Video-Interview: