Um euch standesgemäß auf die kommende Live-Veröffentlichung "Let Me Feel Your Power" einzustimmen, haben SAXON einen Liveclip zum Klassiker "Wheels Of Steel" veröffentlicht.



Schaut euch das Video hier an:







"Let Me Feel Your Power", das bereits zehnte (!) Livealbum der Briten, wird am 07.10.2016 via UDR Records als DVD/2CD, Blu-ray/2CD, Digital Download und Deluxe Vinyl Version inklusive Blu-ray und 2CDs (limitiert auf 1.500 Stück) erscheinen. Schaut euch das Video hier an:"Let Me Feel Your Power", das bereits zehnte (!) Livealbum der Briten, wird am 07.10.2016 via UDR Records als DVD/2CD, Blu-ray/2CD, Digital Download und Deluxe Vinyl Version inklusive Blu-ray und 2CDs (limitiert auf 1.500 Stück) erscheinen.