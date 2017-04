Nach dem Titeltrack zu ihrem neuen Album "Sorceress" veröffentlichen OPETH mit "Will O The Whisp" einen zweiten brandneuen Song. Schaut euch hier das Lyric Video an:







Habt ihr den Clip zu "Sorceress" verpasst? Kein Problem, hier ist noch einmal das Lyric Video zum Titeltrack:



