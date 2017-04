SLAYER posten "Pride In Prejudice"-Video

Mit dem Videoclip zum Song "Pride In Prejudice" komplettieren SLAYER die Videotrilogie zu ihrem aktuellen Album "Repentless". Seht euch den Abschluss der Trilogie jetzt an:

Zusammen mit SLAYER waren an der Entstehung des Videos beteiligt:Regie - BJ McDonnellProduziert von Felissa RoseEditiert von Ed Marx und Andrea PorterKameramann - Eric LeachJason Trost (»Hatchet III«) - WyattDanny Trejo (»Machete«, »From Dusk Til Dawn«)Bill Moseley - der Vater (»House Of 1000 Corpses«, »The Devil's Rejects«)Caroline Williams - die Mutter (»Sharknado 4: The 4th Awakens«, »Hatchett III«)Richard Speight, Jr. - kehrt als ultimativer Bösewicht zurück (»CSI«, »Jericho«, »Supernatural«)Gefilmt wurde der Clip im Winter 2016 in den Bergen von Wrightwood, CA.„Ich bin besonders auf dieses dritte Video gespannt“, sagt McDonnell, „da wir in der Trilogie mit stilistischen Unterschieden gespielt haben. Wo das eine Video eher wie ein Actionfilm wirkt, ähnelt dieses dritte Video eher einem Drama. Die letzte Geschichte nimmt uns in eine Welt mit, die besonders finster im Ton ist, in der Hell und Dunkel kollidieren. Das Fazit ist sichtbar cinematisch und brutal und SLAYER führen uns mit 'Pride In Prejudice' durch all das.“„Es war eine Ehre, mit BJ an diesem Projekt gearbeitet zu haben“, erzählt SLAYERs Kerry King. „SLAYER sind bekannt dafür, den Künstler Künstler, den Produzenten Produzent und den Regisseur Regisseur sein zu lassen. Durch diesen Clip erhalten wir eine durchweg einzigartige Perspektive, die niemals wirlich weit von unserer abweicht. Seid bereit für das dritte Video. Es ist mein Lieblingsteil!“Den zweiten Clip (zu "You Against You") könnt ihr euch hier noch einmal reinziehen:Los ging die Trilogie mit dem Clip zum Titeltrack "Repentless":