SLEEPING ROMANCE spielen auf der CHRISTMAS ROCK NIGHT 2016

SLEEPING ROMANCE haben 2014 das erste Mal auf der Christmas Rock Night in Ennepetal gespielt. Seither ist viel passiert und die Symphonic Metaller aus Modena, Italien konnten sogar einen Major-Deal bei Napalm Records eintüten.



Die Band um die zierliche Sängerin Federica Lanna und Mastermind Federico Truzzi spielt dramatischen Metal mit orchestralen Klängen und soll teilweise an Acts wie NIGHTWISH oder WITHIN TEMPTATION erinnern. 2014 sind etliche Fans der Band extra aus Italien angereist, um ihre Lieblinge bei der CRN abzufeiern. 2016 gibt es erneut die Chance dazu, denn SLEEPING ROMANCE sind frisch bestätigt für die CRN 2016, die vom 09. - 10.12.2016 in Ennepetal stattfindet.