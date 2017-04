JIMMY EAT WORLD kommen nach Europa

JIMMY EAT WORLD kommen in 2 Monaten nach Europa, um ihr 10. Studioalbum Integrity Blues vorzustellen, welches am 21. Oktober via RCA (Sony) erscheint. Anbei die Tourdaten:







JIMMY EAT WORLD Tourdaten:



November 4 - Guildhall - Southampton, UK

November 5 - Troxy - London, UK

November 7 - Olympia Theatre - Dublin, IRE

November 8 - Limelight - Belfast, IRE

November 9 - Barrowland - Glasgow, UK

November 10 - Academy - Manchester, UK

November 12 - Im Wizemann - Stuttgart, GER

November 13 - Schuur - Lucerne, SWI

November 15 - Grosse Freiheit - Hamburg, GER

November 16 - Skater’s Palace - Munster, GER

November 17 – Schlachthof - Wiesbaden, GER

November 19 - O2 Academy - Bristol, UK

November 20 - O2 Academy Birmingham - Birmingham, UK