Am 16. September erscheint das neue Album "Monstereophonic - Theaterror Vs. Demonarchy" der finnischen Monsterrocker LORDI. Vorab könnt Ihr Euch den Clip zum Song "Hug You Hardcore" ansehen ... der Titel ist Programm:









LORDI live:



01.10. Markneukirchen, Music Hall

02.10. Leipzig, Hellraiser

11.10. Aschaffenburg, Colos-Saal

15.10. Bochum, Zeche

23.10. Ludwigsburg, Rockfabrik

25.10. Nürnberg, Hirsch

26.10. München, Backstage

28.10. Memmingen, Kaminwerk

