WOVENWAR posten neues Video zu "Censorship" und geben Albumdetails bekannt

WOVENWAR werden am 21. Oktober ihr 2. Album Honor Is Dead via Metalblade veröffentlichen. Honor Is Dead wurde von allen Mitgliedern der Band gemeinsam geschrieben während das Debüt Wovenwar hauptsächlich enstand bevor OH, SLEEPER Sänger und Gitarrist Shane Blay zur Band gestoßen ist. Nachfolgend findet Ihr das Album-Artwork, die Tracklist und das neue Video zu dem Song "Censorship".















Tracklist Honor Is Dead:



1. Confession

2. Censorship

3. Honor Is Dead

4. Lines in the Sand

5. World on Fire

6. Compass

7. Stones Thrown

8. Cascade

9. Silhouette

10. Bloodletter

11. 130



