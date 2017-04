Die Pop Punker von GOOD CHARLOTTE haben ein brandneues Video zum Song "Life Changes" aus ihrem kürzlich erschienenen Album "Youth Authority" veröffentlicht. Schaut euch den Clip auf VEVO an

Der Clip gibt einen intimen Einblick in das Leben auf Tour und wurde während der Europatour mit All Time Low und der Vans Warped Tour in den USA aufgenommen.