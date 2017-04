TESTAMENT bringen am 28.10.2016 ihr 12. Studioalbum "The Brotherhood Of The Snake" heraus. Im ersten Videotrailer sprechen Sänger Chuck Billy und Gitarrist Eric Peterson über die Tourneen, die zu den Aufnahmen führten, und wie sie den Songwriting-Prozess beeinflussten.









Habt ihr das LYric Video zum Titeltrack verpasst? Dann seht es euch noch an:



Habt ihr das LYric Video zum Titeltrack verpasst? Dann seht es euch noch an: