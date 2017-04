EPICA spendieren Video zu "Edge Of The Blade"

Nur noch drei Wochen bis zum Release des neuen EPICA-Albums "The Holographic Principle" - und damit Grund genug für die Symphonic Metaller, den offiziellen Videoclip zum Song "Edge Of The Blade" zu veröffentlichen.



Viel Spaß mit dem Clip:







Coen Janssen (Synthesizer, Klavier) sagt zum Clip: „Endlich ein weiteres Video! Wir sind mit dem Ergebnis äußerst glücklich! Man bekommt einen guten Eindruck davon, was man von den kommenden Live-Shows erwarten kann. Schaut es Euch ein paar Mal an, denn ich erwarte, dass ihr den Song schon bald mitsingt!“ Viel Spaß mit dem Clip:Coen Janssen (Synthesizer, Klavier) sagt zum Clip: „Endlich ein weiteres Video! Wir sind mit dem Ergebnis äußerst glücklich! Man bekommt einen guten Eindruck davon, was man von den kommenden Live-Shows erwarten kann. Schaut es Euch ein paar Mal an, denn ich erwarte, dass ihr den Song schon bald mitsingt!“