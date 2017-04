POETS OF THE FALL: Videopremiere der Single "Drama For Life"

POETS OF THE FALL veröffentlichen am 30. September 2016 ihr brandneues Album "Clearview". Zur aktuellen Single "Drama For Life" haben die Finnen nun ein offizielles Video veröffentlicht:







Vom 29. November bis 15. Dezember sind POETS OF THE FALL dann auch live in Deutschland unterwegs:



29.11.16 Hamburg, Knust

30.11.16 Hannover, LUX

01.12.16 Dortmund, FZW

02.12.16 Osnabrück, Rosenhof

03.12.16 Köln, LUXOR

09.12.16 Mannheim, Alte Seilerei

10.12.16 Frankfurt, Nachtleben

13.12.16 Nürnberg, Z-Bau

14.12.16 München, Strom

