NEAL MORSE BAND: Alle Infos zu "Similitude Of A Dream" & Lyric Video

Mit "The Similitude Of A Dream" veröffentlicht die NEAL MORSE BAND am 11.11.2016 ihr brandneues Konzeptalbum, das als 2CD, 2CD + Making Of-DVD sowie 3LP/2CD auf den Markt kommen wird. Unterstützt wird der ehemalige SPOCK'S BEARD-Sänger erneut von Drummer Mike Portny (ex-DREAM THEATER), Portnoy, Bassist Randy George, Keyboarder Bill Hubauer und Gitarrist Eric Gillette.



Einen ersten Vorgeschmack auf das 2-stündige Konzeptalbum bietet das Lyric Video zum Song "Long Day / Overture":So sieht das Cover der neuen Scheibe aus:TracklistCD 1Long DayOvertureThe DreamCity Of DestructionWe Have Got To GoMakes No SenseDraw The LineThe SloughBack To The CityThe Ways Of A FoolSo Far GoneBreath Of AngelsCD 2Slave To Your MindShortcut to SalvationThe Man In The Iron CageThe Road Called HomeSlothFreedom SongI'm RunningThe MaskConfrontationThe BattleBroken Sky / Long Day (Reprise)Neal Morse berichtet: “"'The Similitude Of A Dream' beruht auf dem Buch The Pilgrim’s Process (“Pilgerreise zur seligen Ewigkeit”) von John Bunyan aus dem Jahr 1678. Dessen Originaltitel lautete 'The Pilgrim’s Progress from this world to the that which is to come, delivered under the similitude of a dream' (in etwa ... “in Anlehnung an einen Traum”). Das Buch ist die Chronik der spirituellen Reise eines Mannes, die in der “Stadt der Zerstörung” beginnt und an einen Ort der Erlösung führt. Irgendjemand hatte mir mal den Vorschlag gemacht, auf Basis des Buches ein Konzeptalbum zu entwickeln, aber ich hatte das aus den Augen verloren. Als ich dann letzten Dezember begann, neue Songs zu schreiben, kam mir das Buch wieder in den Sinn. Ich hatte es nie gelesen, habe also die Rahmenhandlung gegoogelt und darauf Songteile und Instrumentals geschrieben. Diese Teile und die Ideen der anderen Bandmitglieder sind auf geradezu übernatürliche Weise explodiert und wurden zu diesem Doppelalbum. Amüsant ist eigentlich, dass es nur die ersten 75 oder 80 Seiten des Buchs abdeckt. Vielleicht hätten wir eine Fünfer-CD-Kollektion machen sollen? Wer weiß, vielleicht später!”"Morse fährt fort: "“Gegen Ende der wirklich kräftezehrenden Aufnahmen sagte Mike etwas Prophetisches: Jungs, ich glaube, wir haben das Album unserer Karriere gemacht.”""“Ich glaube ehrlich, dieses ist DAS Album meiner Laufbahn"”, erklärt Portnoy. "“Neal und ich haben jetzt 18 Studioalben zusammen gemacht, und ich betrachte "The Similitude Of A Dream" als den absoluten kreativen Höhepunkt unserer Zusammenarbeit. Ich hatte immer ein Schwäche für Konzeptdoppelalben wie Pink Floyd’s "The Wall" oder "Tommy" von The Who. Ich bin mal mutig und sage: Wir haben hier ein Album gemacht, das in einer Reihe mit diesen Meisterwerken steht. Starke Worte, ich weiß. Aber nach 50 Alben halte ich dieses für das entscheidende Werk meiner Laufbahn.”"“"Wir waren nicht sicher, ob wir genug Material für eine Doppel-CD haben würden, aber das Konzept und die Musik wollten einfach in diese Richtung"”, fährt Bassist Randy George fort. “"Am Ende hatten wir in unseren Sessions so viel großartige Musik geschaffen, es musste ein Doppelalbum werden! Und als Zugabe haben wir noch mit einem der herausragendsten klassischen Cover Artists gearbeitet. Seine Illustrationen unseres Konzepts sind ein wahrer Schmuck für unser Album.” "Die nächste Welttournee der NEAL MORSE BAND startet am 15. Januar 2017 in Nashville, wo Morse derzeit lebt. Im Zuge der Tour kommen die Progger auch nach Europa:Jan 15 Nashville, TN – Venue TBAJan 17 Seattle, WA – Triple DoorJan 18 San Francisco, CA – Regency BallroomJan 21 Whittier, CA - Center TheaterJan 22 Phoenix, AZ – Nesbitt-Elliott Playhouse TheaterJan 24 Denver, CO – Oriental TheaterJan 25 Dallas, TX – Curtain ClubJan 27 St Charles, IL – Arcada TheaterJan 28 Cleveland, OH – Beachland BallroomJan 29 Toronto, ONT – Mod RoomJan 31 Montreal, QUE – Club SodaFeb 01 Quebec City, QUE - Salle Jean Paul TardifFeb 02 New York, NY – Highline BallroomFeb 03 Washington DC – State TheaterFeb 07 – 11 Cruise To the EdgeMarch 22 Barcelona, Spain - ApoloMarch 23 Milan, Italy – Venue TBAMarch 24 Pratteln, Switzerland - Z7March 25 Aschaffenburg, Germany – Colo-SaalMarch 26 Berlin, Germany – LidoMarch 28 Warsaw, Poland - Progresja Music ZoneMarch 29 Hamburg, Germany – MarkthalleMarch 30 Verviers, Belgium – Spirit of 66March 31 Cologne, Germany – StollwerckApril 01 Malmo, Sweden – KBApril 02 Tilburg, Holland – O13April 04 Luxembourg – RockhalApril 05 Paris, France – Divan Du MondeApril 06 Birmingham, England – O2 Academy 2April 07 Glasgow, Scotland - O2 ABCApril 08 Manchester, England - O2 RitzApril 09 London, England - O2 Islington AcademyApril 12 Tel Aviv, Israel – Havana ClubMay 6th Gettysburg PA - RosFestWeitere Daten sollen folgen.