SIXX:A.M.: neues Album "Prayers For The Blessed Vol. 2" kommt im November

SIXX:A.M. werden am 18. November den 2. Teil ihres aktuellen Albums Prayers For The Damned Vol. 1 veröffentlichen. Die Scheibe heisst Prayers For The Blessed Vol. 2 und anbei findet Ihr einen 70-sekündigen Teaser, der Snippets von 5 neuen Songs enthält. Darunter ist unter anderem eine Coverversion von BADFINGER's "Without You".





Sänger James Michael erklärte in einem Interview mit The Aquarian Weekly den Grund für den Split des Prayers-Projektes: "Wir haben uns bewußt dazu entschieden, 2 Alben herauszubringen. Wir wollten nämlich nicht, dass der Eindruck entsteht, wir seien ins Studio gegangen, um ein Album aufzunehmen und aus den Extra-Songs ein Doppelalbum zu machen. Diesen Fehler haben wir fast alle in der Vergangenheit begangen. Prayers sollte zunächst ein einziges, großes Album werden - doch dann haben wir beschlossen, es in 2 Teile zu splitten, damit jedes Album für sich alleine steht. Da wir beide Alben zur selben Zeit geschrieben haben und sehr viel Liebe und Anstrengung in jeden einzelnen Ton gesteckt haben, sind wir überzeugt, dass "Vol. 2" mindestens genauso stark, wenn nicht stärker als "Vol. 1" geworden ist."







Nachfolgend findet Ihr noch ein offizielles Lyric-Video zu dem Titelsong des aktuellen Albums Prayers For The Damned:



