DARKNESS DIVIDED und STARYEND spielen auf der CRN 2016

DARKNESS DIVIDED sind eine junge Metalcore-Band aus dem Hause Victory Records, die dort bis heute 2 Alben veröffentlicht hat. Im Oktober gehen die Texaner mit SOILWORK, WOVENWAR und UNEARTH auf große US-Tour. Ihren allerersten Auftritt in Europa werden sie dann am 09. und 10.Dezember bei der CHRISTMAS ROCK NIGHT in Ennepetal absolvieren.