Zack de la Rocha kündigt Solo-Album an, erste Single als Gratis-Download online

Ex-RAGE-AGAINST-THE-MACHINE-Sänger Zack de la Rocha kündigt sein erstes Solo-Album an. Details gibt's zwar noch nicht, dafür könnt Ihr Euch die erste Single "Digging For Windows" schon jetzt anhören und gratis herunterladen:

Produziert wurde "Digging For Windows" von El-P, an der Gitarre ist Matt Sweeney zu hören, an den Keyboards Nick Hook. Es ist Zack de la Rochas erste Solo-Single seit dem 2004 von Trent Reznor produzierten Track "We Want It All", der damals aus dem Filmsoundtrack zu Michael Moores "Fahrenheit 9/11" ausgekoppelt wurde.Als Sprachrohr von Rage Against The Machine war Zack de la Rocha Mitglied einer der wichtigsten politischen Rockbands der letzten 25 Jahre. Das Debüt-Album der Band erschien 1992 und gilt unter Kritikern und Fans als eines der einflussreichsten und wichtigsten Alben der 90er Jahre und wird in einem Atemzug mit Klassikern wie Nirvanas "Nevermind" oder "OK Computer" von Radiohead genannt.Auch abseits der Bühne engagiert sich der Musiker bis heute für Menschenrechte und Unterprivilegierte. So setzte er sich für die inhaftierten Aktivisten Leonard Peltier und Mumia Abu-Jamal ein und unterstützt die Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung in Mexiko.