LED ZEPPELIN stellen "The Complete BBC Sessions" im Livestream vor

Heute abend schon was vor? LED ZEPPELIN-Mastermind Jimmy Page stellt im Facebok-Livestream ab ca. 20 Uhr die am 16.09. erscheinende Neuauflage von "The Complete BBC Sessions" in voller Länge im Listening Event in London vor.

Im Anschluss steht der Gitarrist für ein Live-Q&A bereit. Die Wartezeit verkürzen könnt ihr euch mit einem brandneuen Appetithäppchen aus dem von Page remastertem Livealbum mit allen Songs, die LED ZEPPLIN jemals bei der BBC performt haben: Die bislang unveröffentlichte Liveversion von "What Is And What Should Never Be" als Paris Theatre-Version