THE ANSWER releasen neue Single "Solas"

THE ANSWER haben mit "Solas" eine brandneue Single veröffentlicht, die ihr euch hier anhören könnt:



Der Song stammt vom gleichnamigen neuen Album, das am 28.10.2016 via Napalm Records erscheinen wird. Alle Besteller des digitalen Albums, das im Laufe des 16.09. auf den einschlägigen Plattformen vorbestellbar sein wird, erhalten die Tracks "Solas" und das zuvor veröffentlichte "Beautiful World" direkt als kostenlosen Download dazu.Habt ihr "Beautiful World" verpasst? Hier könnt ihr euch das erste Lebenszeichen der neuen THE ANSWER-Platte zu Gemüte führen: