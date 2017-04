WOLVES AT THE GATE sind gern gesehene Gäste auf der Christmas Rock Night in Ennepetal. Die 4 bodenständigen Christen aus Ohio sind mit Herzblut bei der Sache, schreiben tiefgründige Texte und ziehen jeden bei ihren Liveauftritten in ihren Bann. Clean-Sänger und Gitarrist Steve Cobucci hat auf der CRN 2015 sogar mit durch den jährlichen Gottesdienst geführt.





Die Christmas Rock Night findet vom 09. - 10.12.2016 in Ennepetal statt. Weitere Infos gibt es Die Christmas Rock Night findet vom 09. - 10.12.2016 in Ennepetal statt. Weitere Infos gibt es hier