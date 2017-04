JOE BONAMASSA postet Vorab-Videos aus "Live At The Greek Theatre"

JOE BONAMASSA veröffentlicht am 23.09.2016 mit „Live At The Greek Theatre“ seine Hommage an die drei größten Bluesmusiker aller Zeiten: Albert King, B.B. King und Freddie King. Zur Veröffentlichung stellt der Gitarrist eine ganze Reihe an Vorab-Videos bereit:

I’ll play the blues for you:Let the Good times roll:I Get Evil:See See BabyAngel Of MercyBreaking Up Somebody’s HomeCadillac Assembly LineDie „Three Kings Tour“ im Jahr 2015 erstreckte sich über insgesamt 14 Amphitheater in den USA. Dabei ehrte Bonamassa seine Idole mit einer zweistündigen Show und spielte 22 ihrer schönsten Bluessongs. „Live At The Greek Theatre“ zeigt das Tourfinale in Los Angeles und ist als Doppel-CD, Doppel-DVD und 3-LP-Deluxe-Edition erhältlich. Außerdem enthält es ein Collectors-Edition Booklet sowie diverses Bonusmaterial und Making-Of-Szenen.Seine deutschen Fans dürfen sich freuen, dass der New Yorker für insgesamt 11 Shows wieder auf hiesigen Bühnen zu bewundern sein wird.JOE BONAMASSA - THE GUITAR EVENT OF THE YEAR 2017präsentiert von: Bowers & Wilkins, Eclipsed, Gitarre & Bass, Guitar, Kulturnews, JPC, Musix, Piranha, Rock Hard & Rockland05.05. Stuttgart – Porsche-Arena06.05. Münster – MCC Halle Münsterland08.05. Baden-Baden – Festspielhaus10.05. Hamburg – Barclaycard Arena12.05. Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle13.05. Bremerhaven – Stadthalle14.05. Hannover – Swiss Life Hall16.05. Freiburg – Rothaus Arena17.05. Ravensburg – OberschwabenHalle19.05. Leipzig – Arena Leipzig20.05. München - Olympiahalle