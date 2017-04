ELUVEITIE arbeiten an 2. Akustikalbum

Die Schweizer ELUVEITIE arbeiten derzeit an einem neuen Album. Bei "Evocation II" wird es sich um den zweiten Teil des Akustikkonzepts handeln, das im Früjahr 2017 erscheinen soll.

Mastermind Chrigel Glanzmann kommentiert: "Wir freuen uns riesig auf "EVOCATION II"! Das Album-Konzept hat nun so viele Jahre in unsern Köpfen geschlummert und gereift. Unser zweites Akustik-Album wird die Tradition des ersten Teils fortsetzen, aber noch deutlich rauer, ursprünglicher, folkiger und mystischer sein! Zu Musik geformte keltische Mythologie in Reinkultur!"Gitarrist Rafael Salzmann fügt an: "In der Tat! Wir sind enorm motiviert und kreativ. "EVOCATION II" wird defintiv ein mit Liebe zum Detail ausgefeiltes Folk-Album!"