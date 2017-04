Nach den Videoveröffentlichungen zu „Shiver“ und „Night Train Talks (Old Man)“ ihres Debütalbums „Relive“ folgt nun ein weiteres Video zum Song „Ailleurs“, der von der Flüchtlingsproblematik aus Sicht der Flüchtlinge handelt. Das Video zeigt daher Bilder, die man zwar nicht sehen will, man aber sehen sollte.



Außerdem gehen DECEMBER YOUTH im Oktober mit DEPARTURES, die erst vor wenigen Wochen ihr Album „Death Touches Us, From The Moment We Begin To Love“ veröffentlicht haben, auf Europatour.Tourdaten: