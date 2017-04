DARK TRANQUILLITY verraten Atoma Tracklist

EncircledAtomaForward MomentumNeutralityForce of HandFaithless by DefaultThe PitilessOur Proof of LifeClearing SkiesWhen the World ScreamsMerciless FateCaves and EmbersDas Album erscheint als Doppel-CD-Digipak in Nordamerika, europäische Fans können sich auf ein Mediabook freuen – Bonussongs: "The Absolute" und "Time Out of Place". Für Anfang 2017 ist auch eine Vinyl-Version geplant.