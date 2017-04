Mit dem am 7. Oktober zu veröffentlichenden Album "The Ninth Hour" kommen SONATA ARCTICA natürlich auch auf Tour. Mit dabei sind die Schweden von TWILIGHT FORCE, die ebenso vor kurzem ihr Album "Heroes of Mighty Magic" veröffentlicht haben.







In Deutschland sind die Bands hier zu sehen:

Oct 12. - Markthalle (Hamburg)

Oct 13. - Patronaat (Haarlem)

Oct 19. - Z7 (Pratteln)

Oct 21. - MS Connexion Complex (Mannheim)

Oct 22. - Zeche (Bochum)