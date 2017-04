IN FLAMES veröffentlichen haben ihr offizielles Musikvideo zur Single 'The End' veröffentlicht. Der Clip entstand unter Regie von Patric Ullaeus, der bereits zahlreiche Clips der Band gedreht hat und auch für ihre neueste DVD »Sounds From The Heart Of Gothenburg« zuständig war.









