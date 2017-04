OVERKILL: Neue 7'' Single / Snippet online

OVERKILL verpassen derzeit ihrem kommenden Album »The Grinding Wheel« den letzten Schliff. Um ihren Fans einen Vorgeschmack auf die neue Platte zu geben, wird am 04. November eine brandneue Single namens »Our Finest Hour« als 7"-Single veröffentlicht. Diese erscheint passend zu OVERKILLs Europatour. Einen ersten Eindruck erhaltet ihr in diesem Snippet:



Vorbestellen könnt ihr die Single hier: http://nblast.de/OverkillFinestHourNB Sänger Bobby "Blitz" Ellsworth meldet sich zu Wort: „Es sieht so aus, als ob die „Maschine“ gut läuft, aber auf alle guten Dinge müssen wir warten. »The Grinding Wheel« wird bis zum Start der US-Tour - auf Februar 2017 - verschoben. Aber keine Bange, die Europatour wird stattfinden und ebenfalls neue Musik bieten! Am Freitag, den 04. November, werden wird den ersten Happen von der Leine lassen; »Our Finest Hour« kommt auf verschiedenem, farbigem Vinyl und enthält ohrenbetäubenden Wahnsinn. Wir werden auch einige Exemplare auf Tour mitbringen, um Euren ersten Durst und Hunger zu stillen. Ihr habt es hier zuerst gehört und auf Tour werdet Ihr noch mehr zum ersten Mal live hören! Los geht's, ab in Richtung 2017!“Hier alle Tourtermine:w/ CROWBAR, SHREDHEAD, DESECRATOR02.11. CH Zürich - Dynamo03.11. I Brescia - Circolo Colony04.11. I Pinarella - Rockplanet Club05.11. A Graz - Explosiv06.11. D Stuttgart - LKA Longhorn07.11. D München - Backstage08.11. D Frankfurt - Batschkapp09.11. D Köln - Essigfabrik10.11. D Erfurt - HSD Erfurt11.11. D Osnabrück - Hyde Park12.11. D Weissenhäuser Strand/Ostsee - Metal Hammer Paradise*13.11. D Berlin - SO3615.11. PL Warsaw - Progresja16.11. PL Krakow - Kwadrat17.11. H Budapest - Barba Negra Club18.11. A Vienna - Szene19.11. CZ Zlin - Winter Masters Of Rock20.11 D Markneukirchen - Framus & Warwick Concert Hall* nur OVERKILL and CROWBARw/ NILE14.02. USA Philadelphia, PA - Trocadero Theatre15.02. USA Cleveland, OH - Agora Ballroom (w/ LORDI)16.02. USA Columbus, OH - Park Street Saloon17.02. USA Chicago, IL - Concorde Music Hall18.02. USA Minneapolis, MN - The Cabooze19.02. USA Lawrence, KS - Granada20.02. USA Englewood, CO - Gothic Theater22.02. USA Seattle, WA - El Corazon23.02. USA Portland, OR - Hawthorne Theater25.02. USA Anaheim, CA - City National Grove26.02. USA Tempe, AZ - Club Red27.02. USA Albuquerque, NM - Sunshine Theater28.02. USA Dallas, TX - Trees01.03. USA Houston, TX - Scout Bar02.03. USA San Antonio, TX - Alamo City Music Hall03.03. USA New Orleans, LA - Southport Music Hall04.03. USA Ybor City, FL - The Ritz Ybor05.03. USA Atlanta, GA - Variety Playhousew/ NILE, AMORPHIS, SWALLOW THE SUN06.03. USA Charlotte, NC - The Fillmore07.03. USA Norfolk, VA - The NorVa08.03. USA Washington, DC - Howard Theatre09.03. USA Clifton Park, NY - Upstate Concert Hallw/ NILE10.03. USA Worcester, MA - Palladium