WITHIN THE RUINS, PHINEHAS, FIT FOR AN AUTOPSY & LAST TEN SECONDS OF LIFE kommen auf Europatournee

Avocado Booking lässt es im Herbst nochmal so richtig krachen und holt WITHIN THE RUINS, PHINEHAS, FIT FOR AN AUTOPSY und LAST TEN SECONDS OF LIFE für einige Termine nach Deutschland. Anbei die Dates der gesamten Europatournee:







Tourdaten WITHIN THE RUINS, LAST TEN SECONDS OF LIFE, FIT FOR AN AUTOPSY & PHINEHAS:



26.11.16 Germany Freiburg Crash

27.11.16 Netherlands Eindhoven Dynamo

28.11.16 UK Plymouth The Hub

29.11.16 UK London Boston Music Room

30.11.16 UK Birmingham Mama Roux

01.12.16 UK Glasgow G2

02.12.16 UK Sheffield Corporation

04.12.16 Netherlands Haarlem Patronaat

05.12.16 Germany Hamburg Hafenklang

06.12.16 Germany Weinheim Cafe Central

07.12.16 Belgium Liege Reflektor

08.12.16 Germany Dessau Beat Club

09.12.16 Germany Dresden Konk Club w/o PHINEHAS

10.12.16 Czech Republic Prague Nová Chmelnice

11.12.16 Austria Graz Explosiv

12.12.16 Germany München Backstage

13.12.16 Switzerland Aarau Kiff

14.12.16 Austria Wien Viper Room

15.12.16 Italy Goriza TBA

16.12.16 Italy Milan Circolo Svolta

17.12.16 Germany Schweinfurt Alter Stattbahnhof

18.12.16 Germany Oberhausen Kulttempel.



Tickets für die Deutschland-Konzerte gibt es

26.11.16 Germany Freiburg Crash27.11.16 Netherlands Eindhoven Dynamo28.11.16 UK Plymouth The Hub29.11.16 UK London Boston Music Room30.11.16 UK Birmingham Mama Roux01.12.16 UK Glasgow G202.12.16 UK Sheffield Corporation04.12.16 Netherlands Haarlem Patronaat05.12.16 Germany Hamburg Hafenklang06.12.16 Germany Weinheim Cafe Central07.12.16 Belgium Liege Reflektor08.12.16 Germany Dessau Beat Club09.12.16 Germany Dresden Konk Club w/o PHINEHAS10.12.16 Czech Republic Prague Nová Chmelnice11.12.16 Austria Graz Explosiv12.12.16 Germany München Backstage13.12.16 Switzerland Aarau Kiff14.12.16 Austria Wien Viper Room15.12.16 Italy Goriza TBA16.12.16 Italy Milan Circolo Svolta17.12.16 Germany Schweinfurt Alter Stattbahnhof18.12.16 Germany Oberhausen Kulttempel.Tickets für die Deutschland-Konzerte gibt es hier