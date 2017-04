SPIRITUS MORTIS: Neues Album von Finnlands ältester Doomband

Sieben Jahre nach "The God Behind The God" veröffentlicht Finnlands dienstälteste Doom-Band ein neues Album. "The Year Is One" kommt am 11. November auf den Markt.





Auf Album Nummer vier wird wieder Ex-REVEREND BIZARRE-Sänger Albert Witchfinder zu hören sein. Thematisch geht's um doom-typische Dinge: Schwarze Magie und Nekrophilie. Entstanden ist "The Year Is One" über mehrere Jahre, es orientiert sich am Sound von BLACK SABBATH zu Dio-Zeiten.



Das Album erscheint auf CD und Doppel-Vinyl.





Auf Album Nummer vier wird wieder Ex-REVEREND BIZARRE-Sänger Albert Witchfinder zu hören sein. Thematisch geht's um doom-typische Dinge: Schwarze Magie und Nekrophilie. Entstanden ist "The Year Is One" über mehrere Jahre, es orientiert sich am Sound von BLACK SABBATH zu Dio-Zeiten.Das Album erscheint auf CD und Doppel-Vinyl.